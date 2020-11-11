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01:14 11 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лидеры христианских церквей Украины призвали не закрывать храмы на время карантина

Министерство культуры, Государственная служба по этнополитике и свободе совести и лидеры крупнейших христианских церквей подписали совместное заявление.

Министерство культуры, Государственная служба по этнополитике и свободе совести и лидеры крупнейших христианских церквей подписали совместное заявление, в котором призвали в условиях карантина сохранить доступность храмов и учреждений культуры в течение всей недели.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства культуры.

«Для христиан начинается особый период – Рождественский пост, который является периодом уединения, просвещения, благотворительности и заботы о ближнем. Для верующих это особый период, имеющий многовековые традиции. В то же время страна, как и накануне Пасхи, находится в неординарной ситуации из-за непреодоленной пандемии. Заботясь о здоровье людей, их эмоциональном утешении и духовном состоянии, важно сохранить доступность храмов и других священных мест», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы обезопасить верующих, предлагается ввести следующие меры:

продолжить использование защитных масок и дезинфекторов на входе;

в помещениях религиозных организаций без рядов стационарных сидений проводить религиозные мероприятия с соблюдением дистанции в 1,5 метра и с заполненностью не более 50% или иного процента, рекомендованного Минздравом. Для служб на свежем воздухе предлагается установить такие же ограничения по дистанции или меньше;

ввести аналогичные предохранительные меры в музеях, театрах и других учреждениях культуры, имеющих ряды стационарных мест.

«В эти сложные времена Церкви ощущают потребность людей в духовной и моральной поддержке. Возможность принять участие в богослужении в церкви или получить положительные эмоции благодаря посещению культурного заведения – государство должно обеспечить право украинцев на самостоятельный выбор места духовного покоя и отдыха. Ведь физическое здоровье невозможно без душевного покоя и эмоционального отдыха. Надеемся на принятие взвешенных и сбалансированных решений, комплексно способствующих поддержке сограждан во время пандемии и скорейшему ее преодолению», – говорится в сообщении.

Заявление подписали Министерство культуры, Государственная служба по этнополитике и свободе совести, Православная церковь Украины, Украинская православная церковь, Украинская греко-католическая церковь и Римско-католическая церковь в Украине.

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Тэги: церковь, карантин

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