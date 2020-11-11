Замдиректора банка в Киеве украла у клиентов более 12 миллионов гривен

Женщина давала вкладчикам заведомо поддельные документы, а полученные деньги присваивала.

Сотрудница банка в Киеве за год украла более 12 млн гривен у вкладчиков. Об этом в среду, 11 ноября, сообщает прокуратура Киева.

Подозреваемая – бывший заместитель директора регионального отделения банка. В 2013-2014 годах она присвоила крупную сумму вкладчиков.

«Давала вкладчикам заведомо поддельные документы, подтверждающие принадлежность передачи банку средств по депозитным договорам. В дальнейшем полученные от клиентов средства обвиняемая не ставила на учет должным образом, а присваивала и использовала по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

Незаконными действиями сотрудницы банка ущерб клиентам составил 12 млн 300 тысяч гривен.

Женщине предъявлено обвинение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.