Третий вратарь «Динамо» заразился коронавирусом
Коронавирус обнаружен у Руслана Нещерета, который сейчас является основным вратарем вице-чемпионив Украины.
Послезавтра молодежная сборная Украины проведет поединок против Мальты в рамках квалификации на Евро-2021 (U-21).
Накануне встречи все футболисты и тренерский штаб команды Руслана Ротаня сдали тесты на коронавирус.
По итогам тестирования COVID-19 был обнаружен у трех игроков, включая вратаря киевского «Динамо» Руслана Нещерета, который сейчас является основным вратарем вице-чемпионив Украины, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.
Положительные результаты тестов также получили полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Даниил Сикан (оба – «Мариуполь»).
Напомним, что ранее коронавирус подхватили голкиперы «Динамо» Георгий Бущан и Денис Бойко.
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