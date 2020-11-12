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05:30 12 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Третий вратарь «Динамо» заразился коронавирусом

Коронавирус обнаружен у Руслана Нещерета, который сейчас является основным вратарем вице-чемпионив Украины.

Послезавтра молодежная сборная Украины проведет поединок против Мальты в рамках квалификации на Евро-2021 (U-21).

Накануне встречи все футболисты и тренерский штаб команды Руслана Ротаня сдали тесты на коронавирус.

По итогам тестирования COVID-19 был обнаружен у трех игроков, включая вратаря киевского «Динамо» Руслана Нещерета, который сейчас является основным вратарем вице-чемпионив Украины, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Положительные результаты тестов также получили полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Даниил Сикан (оба – «Мариуполь»).

Напомним, что ранее коронавирус подхватили голкиперы «Динамо» Георгий Бущан и Денис Бойко.

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Тэги: футбол, ФК Динамо Киев, коронавирус

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