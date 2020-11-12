Алиев объявил о победе в «отечественной войне» за Карабах

Война в Нагорном Карабахе завершилась победой Азербайджана, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими.

«Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу. Наши земли освобождены от оккупации. Мы прогнали оккупантов с наших земель», – сказал он.

Президент также сообщил, что Баку проведет в Карабахе оценку ущерба и потребует от Еревана компенсации.

По словам Алиева, он рассчитывал заставить премьер-министра Армении Никола Пашиняна публично подписать «акт капитуляции», но против этой унизительной для Еревана процедуры выступили в Кремле.

«Я сказал, что Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, как и после окончания Второй мировой войны ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран. Но, честно говоря, после этого президент России Владимир Путин попросил меня не настаивать на этом вопросе», – сказал Ильхам Алиев.

В итоге президент Азербайджана, по его мнению, проявил великодушие.

«Я посчитал, что Пашинян уже достаточно унижен и наказан за свои безобразные поступки, по сути, преклонил колени и принял все мои условия, – добавил Алиев. – В подписанном заявлении также утвержден график вывода оккупационных войск из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов. Я сказал, что не возражаю, пусть подписывает там, где хочет, в темной комнате, на складе, вдали от камер пусть подпишет. Так и случилось. Подписание мною и президентом Путиным увидел весь азербайджанский народ. Пашинян, где же ты подписал этот документ? Но это не так уж и важно. Потому что сейчас его найти невозможно. Никто и не может спросить, ай Пашинян, где ты это подписал?»

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