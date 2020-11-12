Каждый шестой депутат ВР болеет COVID-19
С начала эпидемии коронавирусом заразились 75 нардепов и 77 сотрудников аппарата парламента.
В Верховной Раде с начала эпидемии коронавирусом заболели 75 депутатов, то есть каждый шестой. Об этом сообщает ZN.UA в четверг, 12 ноября.
В секретариате парламента, активных больных в настоящий момент 14 человек.
При этом в аппарате Рады COVID-19 заболели 77 сотрудников, из них активно больных на данный момент 31 человек.
По данным издания, такие же результаты неделей ранее получили пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель и советник руководителя офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.
При этом Мендель в четверг утром опровергла информацию о том, что заболела COVID-19.
Новости по теме
Спикер ВР Дмитрий Разумков призвал коллег отнестись ответственно и придерживаться на работе масочного режима.
Низкие показатели работы многие депутаты объясняют тем, что они сознательно игнорируют так называемые «неважные» голосования ВР, а также тем, что неучастие в голосованиях является признаком их протеста против решений парламента.
В парламенте проходит торжественное заседание к 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.