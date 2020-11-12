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Главная » Украина » Политика
11:10 12 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Каждый шестой депутат ВР болеет COVID-19

С начала эпидемии коронавирусом заразились 75 нардепов и 77 сотрудников аппарата парламента.

В Верховной Раде с начала эпидемии коронавирусом заболели 75 депутатов, то есть каждый шестой. Об этом сообщает ZN.UA в четверг, 12 ноября.

В секретариате парламента, активных больных в настоящий момент 14 человек.

При этом в аппарате Рады COVID-19 заболели 77 сотрудников, из них активно больных на данный момент 31 человек.

По данным издания, такие же результаты неделей ранее получили пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель и советник руководителя офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

При этом Мендель в четверг утром опровергла информацию о том, что заболела COVID-19.

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Тэги: депутаты, ВР, covid-19

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