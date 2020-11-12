Песков заявил о разногласиях с Турцией по Карабаху

Позиции России и Турции по методу урегулирования конфликта расходятся. Миротворцы в Карабахе будут только российские, заверил Песков.

У России и Турции различные точки зрения на способы урегулирования карабахского конфликта, заявил в четверг, 12 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

По его словам, ряд стран ЕС, ООН и Россия являются сторонниками урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами, тогда как «Турция придерживается иной точки зрения».

Он в очередной раз заявил, что миротворцами в Нагорном Карабахе будут исключительно россияне.

«Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые уже дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана», – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что «поле для обсуждения (вопроса о турецких миротворцах – ред.) есть всегда, но эта тема не обсуждалась».

Песков отметил, что для размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе нужно согласие Еревана и Баку.

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