НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
17:00 12 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ОП планируют запустить именной видеоблог Зеленского

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, президент готов открыто говорить на любые темы.

Советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк заявил, что в ОП планируют создать именной видеоблог президента, чтобы обеспечить его коммуникацию с украинцами через видео. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

По его словам, иногда недостаточно обычных интервью, которые Зеленский дает телеканалам, и поэтому стоит выйти за рамки шаблонов.

«Он готов идти не на видосики , я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то. Почему? Я объясняю. Потому что он готов открыто говорить на любые темы… Ему нужно говорить где-то, что он делает. У нас мало тех синхронов, которые попадают в телеканалы. У нас недостаточно тех медиаресурсов», – сказал Подоляк.

Советник главы ОП рассказал, что в настоящее время разрабатывается концепция этих видеоблогов, которые, предварительно, будут длиться в пределах 10 минут. Президент будет освещать 5-6 базовых тем.

Источник:
Тэги: зеленский, видеоблог

Новости по теме

Зеленский анонсировал «экономическую конституцию»

Документ будет содержать основные векторы развития украинской экономики до 2030 года, наработанные на основе результатов аудита страны.

Зеленский уволил первого заместителя Ермака

Сергея Трофимова уволили с должности первого заместителя главы Офиса президента и назначили внештатным советником Зеленского.

У Зеленского рассказали о законопроекте по КСУ

Предложенный президентом проект закона, как ожидается, обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты