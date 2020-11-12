В ОП планируют запустить именной видеоблог Зеленского

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, президент готов открыто говорить на любые темы.

Советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк заявил, что в ОП планируют создать именной видеоблог президента, чтобы обеспечить его коммуникацию с украинцами через видео. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

По его словам, иногда недостаточно обычных интервью, которые Зеленский дает телеканалам, и поэтому стоит выйти за рамки шаблонов.

«Он готов идти не на видосики , я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то. Почему? Я объясняю. Потому что он готов открыто говорить на любые темы… Ему нужно говорить где-то, что он делает. У нас мало тех синхронов, которые попадают в телеканалы. У нас недостаточно тех медиаресурсов», – сказал Подоляк.

Советник главы ОП рассказал, что в настоящее время разрабатывается концепция этих видеоблогов, которые, предварительно, будут длиться в пределах 10 минут. Президент будет освещать 5-6 базовых тем.

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