В Беларуси умер избитый силовиками на «Площади Перемен» 31-летний Роман Бондаренко

Его избили из-за бело-красно-белого флага.

В Минске на «Площади Перемен» установили мемориал Роману Бондаренко, погибшему вчера, 12 ноября, после травм, полученных при задержании.

Белорусы приносят к мемориалу цветы, по всему Минску люди зажигают в окнах свечи в память о Романе.

Избитый в Минске Роман Бондаренко умер в реанимации, сообщает «Белсат». Его госпитализировали из отделения милиции после драки на «Площади Перемен», где местные жители подрались с людьми, снимавшие бело-красно-белые ленты с забора. Предположительно, это были силовики в штатском.

В белорусском МВД назвали это дракой неравнодушных граждан. «Некоторые граждане с целью доведения до окружающих своего личного мнения по поводу своей политической позиции вывешивают, рисуют, наклеивают негосударственную символику на фасадах зданий, городских конструкциях, личных автомобилях и т.п. Другие неравнодушные граждане пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства. С последствиями подобных конфликтов, иногда весьма плачевными, разбирается МВД», — заявили в ведомстве.

Во время последней акции протеста, состоявшейся в Минске в прошлые выходные, белорусская милиция начала действовать намного жестче, чем это было осенью, когда на улицы белорусских городов выходили протестовать десятки тысяч людей. Более тысячи людей было задержано.

Вскоре после того, как стало известно о смерти Бондаренко, люди в Минске начали выходить на улицы с плакатами и бело-красно-белыми флагами. На «Площади перемен» зажигают свечи.

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