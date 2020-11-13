Минск-2: петля на шее Украины, – Леонид Кравчук

Минские договоренности являются политической петлей на шее Украины, считает глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук.

«Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая петля на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения», – говорит Кравчук в интервью ТСН.

Он привел пример вчерашней встречи ТКГ. «Они повторяли одно и то же, что, мол, Украина меняет философию и порядок Минских договоренностей. Что там записаны сначала выборы, а потом граница, а Украина хочет наоборот. А дальше они не хотят слушать меня о том, что этот комплекс мер был подписан в очень сложных условиях, продолжались военные действия. Но факт остается фактом. Как избавиться от этого главного пункта? Сейчас они нам суют в глаза этот документ. Но я им говорю, что это не единственный документ, который был принят в Минском процессе, Нормандском формате. Принято много документов, поэтому надо брать весь комплекс решений, а не акцентировать на одном пункте о выборах и границе», – пояснил Кравчук.

Вместе с тем, по его словам, в ТКГ обсуждали возможные компромиссы.

«Есть, например, идея, что, возможно, не всю границу сначала передавать под контроль Украины, возможно, вместе с силами ОБСЕ. Есть много вариантов, но главный принцип – нельзя провести выборы по украинскому закону на территории, где нет ни грамма украинского», – добавил Кравчук.

При этом он отметил, что для проведения местных выборов на Донбассе 31 марта 2021 года нужно принять несколько законов, в частности, об особенностях выборов в ОРДЛО.

«Только приняли закон, уже можно готовиться к выборам – февраль, март и часть января. Времени хватает. И это не сегодня готовится. Мы это делаем не с чистого листа. Уже есть наработки, принимается закон, готовятся выборы», – отметил Кравчук.

Кроме того, необходимо принять законы о демилитаризации и амнистии, добавил Кравчук.

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