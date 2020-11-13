За карантин на выходных Кабмин обещает компенсации

Правительство поддержит бизнес и работников, оставшихся без заработка на выходных, но только при условии официального трудоустройства.

Кабинет министров обещает финансово поддержать бизнес и работников, которые потеряют заработок из-за карантина выходного дня, в случае если сотрудники работают официально. Об этом в эфире телеканала Дом заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

«Мы обратились в Торгово-промышленную палату для того, чтобы случай был признан форс-мажорным, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации. Мы надеемся, что этот период (карантина выходного дня, – ред.) будет коротким и не придется прибегать к более суровым мерам. Но если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну», – отметил Немчинов.

Он отметил, что чаще всего люди, которые хотят компенсацию, работают неофициально, но правила должны быть для всех одинаковы.

«Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в том числе и во время первого локдауна», – рассказал Немчинов.

Отмечается, что также Кабмин внесет изменения в программу доступного кредитования «5-7-9″: предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные «каникулы».

«Мы надеемся, что этот период (карантина выходного дня, – ред.) будет коротким и не придется прибегать к более суровым мерам. Но если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну. Будет отдельная коммуникация с городскими головами, особенно с теми, кто идет на второй тур выборов, чтобы делать политику не на акциях протеста против карантина выходного дня, а демонстрировать своим избирателям помещения в больницах», – добавил Немчинов.

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