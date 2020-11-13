НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » 0 »
19:36 13 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина присоединилась к программе NASA по освоению Марса и Луны

Государственное космическое агентство Украины присоединилось к программе NASA «Артемида» о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов.

Государственное космическое агентство Украины подписало договоренности в рамках программы NASA «Артемида» относительно принципов сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях, сообщает пресс-служба Государственного космического агентства.

Сообщается, что Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей по «Артемиде».

Договоренности предусматривают:

  • мирное исследование: все мероприятия, проводимые по программе «Артемиды», должны осуществляться в мирных целях;
  • прозрачность: подписанты будут осуществлять свою деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов;
  • совместимость: нации, которые будут участвовать в программе, будут стремиться поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности;
  • экстренная помощь: подписанты обязуются оказывать помощь лицам, пострадавшим в рамках реализации программы «Артемида» в контексте Соглашения о спасении;
  • регистрация космических объектов: любое государство, участвующее в программе, должно быть участником Конвенции о регистрации;
  • распространение научных данных: подписанты обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы;
  • сохранение наследия: подписанты обязуются сохранять космическое наследие;
  • космические ресурсы: добыча и использование космических ресурсов являются ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований, и подписанты подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором по космосу;
  • деконфликтизация деятельности: подписанты обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует договор по космосу;
  • орбитальный мусор: подписанты обязуются планировать безопасное захоронение мусора.

Отмечается, что Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров NASA во время реализации программы «Артемида».

Напомним, украинско-американская компания EOS Data Analytics запустит совместно с южноафриканской компанией Dragonfly Aerospace спутник с двумя мультиспектральными камерами на низкую околоземную орбиту в 2022 году.

Источник:

Новости по теме

Дело MH17: родственник жертвы напал на адвоката обвиняемого россиянина

На адвоката обвиняемого россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате напал родственник жертвы катастрофы MH17. Инцидент произошел в туалете суда.

ВУЗы получили новые рекомендации по карантину

Министерство рекомендует учреждениям высшего образования с понедельника вводить смешанную форму обучения.

За 10 месяцев 2020 года ТИС выплатил более 1,2 млрд гривен налогов

Компания стала одним из крупнейших налогоплательщиков портовой отрасли и Одесской области

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты