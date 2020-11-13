Украина присоединилась к программе NASA по освоению Марса и Луны
Государственное космическое агентство Украины присоединилось к программе NASA «Артемида» о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов.
Государственное космическое агентство Украины подписало договоренности в рамках программы NASA «Артемида» относительно принципов сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях, сообщает пресс-служба Государственного космического агентства.
Сообщается, что Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей по «Артемиде».
Договоренности предусматривают:
- мирное исследование: все мероприятия, проводимые по программе «Артемиды», должны осуществляться в мирных целях;
- прозрачность: подписанты будут осуществлять свою деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов;
- совместимость: нации, которые будут участвовать в программе, будут стремиться поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности;
- экстренная помощь: подписанты обязуются оказывать помощь лицам, пострадавшим в рамках реализации программы «Артемида» в контексте Соглашения о спасении;
- регистрация космических объектов: любое государство, участвующее в программе, должно быть участником Конвенции о регистрации;
- распространение научных данных: подписанты обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы;
- сохранение наследия: подписанты обязуются сохранять космическое наследие;
- космические ресурсы: добыча и использование космических ресурсов являются ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований, и подписанты подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором по космосу;
- деконфликтизация деятельности: подписанты обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует договор по космосу;
- орбитальный мусор: подписанты обязуются планировать безопасное захоронение мусора.
Отмечается, что Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров NASA во время реализации программы «Артемида».
Напомним, украинско-американская компания EOS Data Analytics запустит совместно с южноафриканской компанией Dragonfly Aerospace спутник с двумя мультиспектральными камерами на низкую околоземную орбиту в 2022 году.
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