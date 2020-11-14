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01:47 14 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Матч Лиги наций Украины с Германией могут отменить

Об этом заявил главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко во время предматчевой пресс-конференции.

«Отменят ли матч? Я не знаю. Нас поставили в известность о том, что мы должны пройти еще одни тесты завтра. Ждем полной информации, УЕФА будет принимать решение, службы, которые за это отвечают, немецкое правительство, наверное. У команды есть очаг – четыре игрока и один представитель группы», – признался Шевченко.

Поединок Лиги наций между сборными Германии и Украины должен состояться в субботу, 14 ноября, в Лейпциге.

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Тэги: сборная Украины, футбол, Лига наций

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