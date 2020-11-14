Майклу Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей

Forbes составил ежегодный рейтинг мертвых знаменитостей с самыми большими доходами. Список был опубликован в пятницу, 13 ноября, на сайте издания.

Первое место присудили Майклу Джексону – работа созданного им лейбла Mijac Music и долгосрочная сделка с Sony позволили заработать на его имени 48 млн. долларов. Певец возглавляет рейтинг уже восьмой год подряд.

На втором месте находится автор детских книг Доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гайсел). Среди книг, сделавших американца популярным, “Гринч – похититель Рождества”. По сравнению с прошлым годом его доходы почти удвоились – с 19 до 33 млн. долларов.

Третье мосте досталось Чарльзу Шульцу. Годовой доход – 32,5 млн. долларов. Персонажи этого американского художника (Чарли Браун, Снупи) стоят недешево. Частично это связано с AppleTV+, которая показала новый сериал “Снупи в космосе” и такие классические мультфильмы, как “Рождество Чарли Брауна”.

Гольф по-прежнему приносит неплохую прибыль наследникам одного из самых знаменитых профессиональных гольфистов Арнольда Палмера. Благодаря доходам с продаж, названных его именем спортивного снаряжения и напитков, спортсмен, умерший в 2016 году, удержался в пятерке лидеров. Его заработок за год – 25 миллионов долларов.

Король рок-н-ролла опустился со второй строчки в 2019 году на пятую. Из-за пандемии его ставший музеем дом в Мемфисе, который обычно приносит наследникам Пресли более 10 млн долларов в год, был закрыт на два месяца и до сих пор работает в ограниченном режиме. За прошлый год король рок-н-ролла сумел заработать 23 миллиона долларов.

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