Главный тренер «Шахтера» дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов

Луиш Каштру получил одноматчевую дисквалификацию в матче Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Организация признала португальского специалиста виновным в задержке матча второго тура ЛЧ против «Интера» (0: 0).

В связи с тем, что Каштру уже был дисквалифицирован на один матч с испытательным сроком в один год за аналогичное нарушение перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга» в августе, УЕФА не стал наказывать главного тренера «Шахтера» условно.

Также Каштру обязан выплатить 5 тыс. евро штрафа, а «Шахтер» – 15 тыс. евро.

Таким образом, наставник «горняков» не сможет присутствовать на поединке группового этапа ЛЧ против «Боруссии» М., который пройдет 25 ноября в Германии.

После трех туров «Шахтер» идет на втором месте в своей группе ЛЧ, уступая 1 очко лидирующей «Боруссии».

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