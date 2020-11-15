Минфин США впервые может возглавить женщина
После выборов президента США журналисты начали публиковать возможные кандидатуры в будущей администрации демократа Джо Байдена.
В частности, Financial Times сообщает, что министром финансов США может стать член совета Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард. В 2010-2013 годах она была ключевым сотрудником Минфина США в сфере международных отношений.
По данным журналистов, возглавить Минфин могут также экс-глава ФРС Джанет Йеллен, экс-заместитель министра финансов Сара Блум Раскин, а также CEO управляющей компании TIAA Роджер Фергюсон.
Начиная с 1798 года, когда была создана эта должность, ее всегда занимали мужчины.
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