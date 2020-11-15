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14:30 15 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Дефицит воды в Крыму возник из-за воровства крымчан – Вице-премьер России

Жители аннексированного полуострова специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды, заявил российский вице-премьер.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин после визита в аннексированный Крым заявил, что дефицит воды на полуострове возник из-за того, что ее якобы воруют сами крымчане, сообщает Крим.Реалії.

«Ключевая проблема потерь – это кража. Этим тоже нужно заниматься, при необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где сегодня люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды», – сказал он.

Хуснуллин добавил, что пресной воды крымчанам «может хватить», если власти «ликвидируют 50 процентов потерь».

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Тэги: Россия, крым, вода, водохранилище

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