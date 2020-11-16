Хэмилтон повторил достижение Шумахера
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 – Гран-при Турции.
Британец досрочно завоевал седьмой чемпионский титул, повторив достижение Михаэля Шумахера.
Это 10-я победа Хэмилтона в сезоне и 94-я в карьере. Его партнер по команде и главный и единственный конкурент в борьбе за чемпионский титул Валттери Боттас финишировал лишь 14-м.
Вслед за Гамильтоном финишировал Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»). Мексиканец повторил свой лучший результат в карьере.
Третье место занял 4-кратный чемпион мира Себастьян Феттель («Феррари»).
Следующий, 15-й этап чемпионата – Гран-при Бахрейна – состоится 27-29 ноября.
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На Algarve International Circuit прошел 12-й этап в Формуле-1 – Гран-при Португалии. Гонку выиграл действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.
Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал победителем Гран-при Формулы-1 в Германии. Он сравнялся по количеству побед на этапах серии с Михаэлем Шумахером.
В гонке на первом месте он пробыл 24 297 километров, что больше, чем у легендарного Михаэля Шумахера – он наездил 24 148 км во главе пелотона.