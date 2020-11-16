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01:17 16 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Хэмилтон повторил достижение Шумахера

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 – Гран-при Турции.

Британец досрочно завоевал седьмой чемпионский титул, повторив достижение Михаэля Шумахера.

Это 10-я победа Хэмилтона в сезоне и 94-я в карьере. Его партнер по команде и главный и единственный конкурент в борьбе за чемпионский титул Валттери Боттас финишировал лишь 14-м.

Вслед за Гамильтоном финишировал Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»). Мексиканец повторил свой лучший результат в карьере.

Третье место занял 4-кратный чемпион мира Себастьян Феттель («Феррари»).

Следующий, 15-й этап чемпионата – Гран-при Бахрейна – состоится 27-29 ноября.

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Тэги: Льюис Хэмилтон, автогонки Формула-1

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