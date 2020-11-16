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08:38 16 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Футболист «Манчестер Юнайтед» повторно заразился коронавирусом

Бразильский защитник английского футбольного клуба Алекс Теллес получил положительный тест на коронавирус после того, как сыграл в матче за сборную.

Недавно Алекс Теллес уже переболел коронавирусом и долгое время не играл за свой клуб.

Футболист «Манчестер Юнайтед» вернулся к тренировкам только в начале ноября.

Сообщается, что Теллес получил положительный тест на коронавирус после того, как сыграл в матче за сборную.

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Тэги: футбол, коронавирус

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