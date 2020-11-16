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12:40 16 Ноября 2020 Просмотров 445   КомментариевКомментарии

От COVID-19 умер новоизбранный мэр Конотопа

Депутат болел последний месяц, был госпитализирован. Но в конце октября сообщал, что ему стало лучше.

О смерти Александра Лугового  сообщил нардеп Игорь Молоток на своей странице в Фейсбук:

«Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так».

Луговой баллотировался в мэры как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

При этом 31 октября он сообщил, что состояние его здоровья стабилизировалось.

Александру Петровичу было 53 года.

Что известно об Александре Луговом:

  • На выборах 25 октября его избрали мэром Конотопа, но сменить на этом посту Артема Семенихина он еще не успел. До этого Луговой был депутатом Конотопского районного совета.
  • Александр Луговой женат. Кроме жены Натальи, у него остался сын Виталий. Семья живет в селе Кузька, что под Конотопом.
  • В середине двухтысячных политик был членом «Партии регионов». Впрочем, он не смог вместе с партией попасть ни в Сумской областной совет в 2006 году, ни в Верховную Раду в следующем году.

Действующий городской глава Конотопа Артем Семенихин объявил в связи со смертью Александра Лугового двухдневный траур 16-17 ноября: в городе приспускают государственные флаги на главном флагштоке города и на административных зданиях, ограничивается трансляция развлекательных программ на телевидении и по радио.

P.S. 28 октября от коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

Сейчас коронавирусом болеют многие первыя лица страны – президент Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак, спикер парламента Дмитрий Разумков и несколько министров, в том числе глава Минздрава Максим Степанов.

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Тэги: мэр Конотопа, умер от коронавируса

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