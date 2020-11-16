От COVID-19 умер новоизбранный мэр Конотопа

Депутат болел последний месяц, был госпитализирован. Но в конце октября сообщал, что ему стало лучше.

О смерти Александра Лугового сообщил нардеп Игорь Молоток на своей странице в Фейсбук:

«Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так».

Луговой баллотировался в мэры как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

При этом 31 октября он сообщил, что состояние его здоровья стабилизировалось.

Александру Петровичу было 53 года.

Что известно об Александре Луговом:

На выборах 25 октября его избрали мэром Конотопа, но сменить на этом посту Артема Семенихина он еще не успел. До этого Луговой был депутатом Конотопского районного совета.

Александр Луговой женат. Кроме жены Натальи, у него остался сын Виталий. Семья живет в селе Кузька, что под Конотопом.

В середине двухтысячных политик был членом «Партии регионов». Впрочем, он не смог вместе с партией попасть ни в Сумской областной совет в 2006 году, ни в Верховную Раду в следующем году.

Действующий городской глава Конотопа Артем Семенихин объявил в связи со смертью Александра Лугового двухдневный траур 16-17 ноября: в городе приспускают государственные флаги на главном флагштоке города и на административных зданиях, ограничивается трансляция развлекательных программ на телевидении и по радио.

P.S. 28 октября от коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

Сейчас коронавирусом болеют многие первыя лица страны – президент Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак, спикер парламента Дмитрий Разумков и несколько министров, в том числе глава Минздрава Максим Степанов.

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