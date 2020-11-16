Правительство и парламент Беларуси должны принять новый закон о полномочиях президента, а Лукашенко его только подпишет.

Александр Лукашенко заявил о намерении передать 70-80% полномочий президента Беларуси правительству и парламенту, сообщает в понедельник, 16 ноября, телеграм-канал Пул первого.

«Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого – изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70−80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства», – сказал Лукашенко.

Лукашенко предложил новый механизм работы, при котором правительство будет разрабатывать законопроекты, парламент обсуждать и принимать их, а затем вносить на подписание президенту.

Он пообещал ко Всебелорусскому народному собранию «распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности».

«Острых вопросов для общества у нас немного – мы уже приняли всякие решения. И вы прекрасно знаете, что принимал их в основном президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без них страны быть не может», – заявил Лукашенко.

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