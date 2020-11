6-летний мальчик из Индии стал самым молодым программистом в мире

23 января 2020 года, за день до своего семилетия, мальчик успешно сдал тест на знание языка программирования Python. В ноябре он смог официально получить свою награду. Об этом сообщили на сайте мировых рекордов Гиннеса.

Архам занимается разработкой небольших игр. Он получил сертификат от Microsoft, чтобы официально подтвердить свои навыки.

Мальчик хочет стать предпринимателем в IT-сфере. «Хочу создавать приложения, игры и системы для программирования. А еще я хочу помогать нуждающимся», — говорит Архам.

Gujarat: Arham Om Talsania, a Class 2 student from Ahmedabad, created Guinness World Record as World’s Youngest Computer Programmer by clearing Python programming language exam at the age of six.

He says,"My father taught me coding. I started using tablets when I was 2 yrs old" pic.twitter.com/poOkKmcgAf

— ANI (@ANI) November 9, 2020