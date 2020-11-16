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18:18 16 Ноября 2020 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

6-летний мальчик из Индии стал самым молодым программистом в мире

6-летний мальчик Архам Ом Талсания вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой программист в мире.

23 января 2020 года, за день до своего семилетия, мальчик успешно сдал тест на знание языка программирования Python. В ноябре он смог официально получить свою награду. Об этом сообщили на сайте мировых рекордов Гиннеса.

Архам занимается разработкой небольших игр. Он получил сертификат от Microsoft, чтобы официально подтвердить свои навыки.

Мальчик хочет стать предпринимателем в IT-сфере. «Хочу создавать приложения, игры и системы для программирования. А еще я хочу помогать нуждающимся», — говорит Архам.

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Тэги: 6-летний программист

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