Россия завершила развертывание постов миротворцев в Карабахе

Российские военно-транспортные самолеты уже выполнили 140 рейсов для переброски миротворцев в Нагорный Карабах.

В районах проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российских миротворческих сил. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник, 16 ноября.

«Контроль за соблюдением режима прекращения огня и всех боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти – в северной. В Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух – совхоз Лысогорский – Зарыслы) действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений», – сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что «режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения».

Российские миротворцы выставили наблюдательный пост у древнего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе на севере Нагорного Карабаха. По трехстороннему соглашению Кельбаджарский район переходит под контроль Азербайджана. Ранее из Дадиванка в Армению начали переправлять церковные реликвии.

Российские военно-транспортные самолеты выполнили 140 рейсов для переброски миротворцев в Нагорный Карабах. Конашенков сообщил, что переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами Ил-76 и Ан-124 продолжается.

«В Степанакерте развернут штаб российского контингента миротворческих сил, с командного пункта которого осуществляется управление миротворческой операцией… Организовано формирование на территории Нагорного Карабаха Межведомственного центра гуманитарного реагирования», – сказал Конашенков.

Он заверил, что для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

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