В Симферополе будут давать воду только четыре часа в сутки

Графики подачи воды жителям Симферополя ужесточат со вторника из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ на фоне засухи в Крыму.

С 17 ноября вводится следующий график подачи воды: вторник, среда, четверг с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00; пятница, суббота, воскресенье – с 18:00 до 22:00.

График подачи воды в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования, говорится в сообщении ГУП «Вода Крыма», на которое ссылается «Интерфакс».

Последние несколько месяцев вода подавалась в большинство районов столицы Крыма по три часа утром и столько же вечером. При этом было много жалоб на ее цвет – от ржавого до черного, а также на проблемы с напором воды на верхних этажах некоторых многоэтажек.

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