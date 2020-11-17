Митингующие под Радой не дают прохода нардепам, силовики оттесняют протестующих
В результате стычек под Радой пострадали и протестующие, и журналисты и полицейские.
В правительственном квартале Киева с утра вторника, 17 ноября, начался второй день протестов предпринимателей, протестующих против введения кассовых аппаратов. В ходе протеста произошли столкновения, сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. В связи с этим Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.
СМИ с места события сообщают, что митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях.
Протестующие требуют отмены карантинных ограничений и отмены обязательного перехода на кассовые аппараты со следующего года.
В результате стычек под Радой пострадали журналисты «Громадського» Виктория Рощина и Алексей Никулин. Кроме того, в полиции сообщили о двух пострадавших правоохранителях. Также по данным полиции, в территориальное управление полиции доставили одного из активистов.
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