Митингующие под Радой не дают прохода нардепам, силовики оттесняют протестующих

В результате стычек под Радой пострадали и протестующие, и журналисты и полицейские.

В правительственном квартале Киева с утра вторника, 17 ноября, начался второй день протестов предпринимателей, протестующих против введения кассовых аппаратов. В ходе протеста произошли столкновения, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. В связи с этим Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.

СМИ с места события сообщают, что митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях.

Протестующие требуют отмены карантинных ограничений и отмены обязательного перехода на кассовые аппараты со следующего года.

В результате стычек под Радой пострадали журналисты «Громадського» Виктория Рощина и Алексей Никулин. Кроме того, в полиции сообщили о двух пострадавших правоохранителях. Также по данным полиции, в территориальное управление полиции доставили одного из активистов.

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