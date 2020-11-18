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00:56 18 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Матч Лиги наций Швейцария – Украина отменен из-за вспышки коронавируса

Положительные результаты теста на COVID-19 получили Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес.

Департамент здравоохранения кантона Люцерн, где должен был пройти поединок, несколько часов назад отправил всю украинскую делегацию на карантин из-за новых случаев заражения – положительные результаты теста на COVID-19 получили Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес.

Это сделало невозможным проведение встречи.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о невозможности выставить на матч со Швейцарией вторую команду сборной Украины.

еперь УЕФА совместно с Контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией будет решать вопрос о дальнейшей судьбе этого матча.

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Тэги: сборная Украины, футбол, коронавирус

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