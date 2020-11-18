Президент действительно хочет досрочно прекратить полномочия парламента?

В Слуге народа оценили вероятность роспуска Рады

Лидер партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что конституционных оснований для роспуска парламента на данный момент нет и президент вряд ли пойдет на это. Об этом Корниенко сказал в интервью Интерфакс-Украина.

На сегодняшний день нет конституционных оснований для роспуска. И мы об этом говорим постоянно. Я не думаю, что президент хотел досрочно прекратить полномочия Верховной Рады», – сказал Корниенко, отвечая на вопрос, пойдет ли президент Украины Владимир Зеленский на роспуск Верховной Рады, если она не поддержит его законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству».

По словам Корниенко, такое заявление говорит о его обеспокоенности, что с одной стороны «суд принимает не очень полезные решения для страны», а с другой стороны – «и депутаты ведут себя не совсем понятно».

Корниенко считает, что часть народных депутатов «прямо поддерживает эти решения КСУ, часть – поддерживает завуалировано».

«То есть, это скорее такой сигнал – давайте задумаемся о проблеме, начнем дискуссию», – подчеркнул Корниенко, добавив, что она и началась.

Ранее Зеленский допустил роспуск Рады, если народные депутаты откажутся увольнять судей Конституционного суда.

А весной Зеленский заявлял, что распустит Верховную Раду, если нардепы от фракции Слуга народа перестанут поддерживать важные законы и начнут лоббировать интересы финансовых групп.

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