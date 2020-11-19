Матч Лиги чемпионов «Динамо» – «Барселона» пройдет без зрителей
В Киеве действуют ограничения на проведение массовых мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
Согласно медицинскому протоколу и решению Министерства здравоохранения Украины болельщиков не допустят на этот матч.
Команда Мирчи Луческу примет «Барселону» 24 ноября на НСК «Олимпийский».
Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал «Динамо» на 19 тыс. евро за несоблюдение противоэпидемических мер в домашнем матче стартового тура ЛЧ против «Ювентуса» (0:2).
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