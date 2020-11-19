Генпрокуратура Беларуси предупредила священников, критиковавших власти

Генпрокуратура Беларуси вынесла официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона двум видным представителям крупнейших в стране религиозных конфессий.

Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин



Предупреждения вынесены ​епископу Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви Юрию Кособуцкому и пресс-секретарю Белорусской православной церкви, являющейся экзархатом РПЦ, Сергею Лепину. Ведомство отреагировало на их высказывания после критики Александра Лукашенко в адрес священнослужителей.

После того, как в воскресенье 15 ноября сотрудники правоохранительных органов разрушили народный мемориал на месте задержания Бондаренко, Кособуцкий и Лепин выразили в соцсетях возмущение в связи с этим. Католический епископ назвал разрушение мемориала «Попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть в наших людях», а пресс-секретарь БПЦ назвал действия сотрудников правоохранительных органов «глумлением над портретами убиенного, над цветами в его память, сатанинским попранием лампад и иконок».

Лукашенко назвал эти заявления издевательскими и поручил генпрокурору разобраться с ними. Он также сказал, что «народные мемориалы» в городах Беларуси создают специально, чтобы разжечь гражданскую войну.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что заявления священников «сознательно повышают уровень напряженности в обществе, разжигают ненависть к представителям органов государственной власти», «побуждают граждан к агрессии».

«Права на выполнение государственных функций, дачу правовой оценки правомерности действий должностных лиц и граждан делегированы уполномоченным государственным органам… подобные полномочия религиозным организациям не предоставлены» – говорится в заявлении.

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