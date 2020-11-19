Падения гривны в случае введения полного локдауна не будет – НБУ

В марте гривна резко упала из-за паники на валютном рынке вследствие начала коронакризиса, теперь такого не случится, заверили в центробанке.

Повторения падения гривны в случае введения полного локдауна как в марте не будет, заверил директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы не ожидаем повторения мартовских событий на валютном рынке, потому что в марте это было что-то новое, была паника по всему миру, и никто не понимал, что делать», – сказал Лупин.

Он уточнил, что на мартовское падение повлияла паника у нерезидентов, которые пытались быстро вывести и оперативно закрыть свои инвестиции в Украине.

По его словам, аналогичной тактики нерезиденты придерживались не только в Украине, а и во всех развивающихся странах.

Официальный обменный курс гривны к доллару на конец третьего квартала по сравнению с концом второго квартала 2020 года снизился на 6%. С начала года гривна девальвировала почти на 20%.

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