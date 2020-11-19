При строительстве Музея Революции достоинства пропали 100 млн
Музей перечислил частному предприятию средства на строительство Музея Революции Достоинства, но деньги пропали, а ничего не построили.
Обыски в Музее Революции достоинства проходят из-за исчезновения более 111 миллионов гривен, сообщила в четверг, 19 ноября, спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет УП.
Следственные действия проходят по делу о возможных злоупотреблениях при расчетах с подрядными организациями, которые должны были провести работы по строительству Музея Революции Достоинства.
По ее словам, никакого отношения к историческим событиям Евромайдана обыски не имеют, правоохранители проверяют законность использования бюджетных средств.
Как сообщили в прокуратуре, в ходе досудебного расследования было установлено, что в декабре 2018 года между Музеем и частным предприятием был заключен договор генподряда на выполнение строительных работ и перечислен аванс в размере около 111,6 миллиона гривен, что составляло 80% суммы договора генподряда.
Строительство должно было завершиться до августа 2019 года, но генподрядчик не провел никаких работ, даже подготовительных.
А остаток средств по объекту на казначейском счете подрядчика по состоянию на март 2020 года составил 9,8 млн грн.
«С целью фиксации обстоятельств возможного совершения уголовного преступления и получения других вещественных доказательств, имеющих существенное значение для следствия, проводятся одновременно обыски по месту регистрации музея и представителей подрядных организаций и проживания их руководителей», – рассказала Максимец.
Отметим, музей относится к сфере управления Украинского института национальной памяти.
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