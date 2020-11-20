Букеровскую премию в этом году получил шотландский писатель

Букеровскую премию по литературе за 2020 год получил шотландский писатель Дуглас Стюарт за свой дебютный роман «Шагги Бейн».

Роман, основанный на воспоминаниях самого писателя, рассказывает о мальчике Шагги из Глазго 1980-х годов, который пытается поддержать свою мать, которая борется с алкогольной зависимостью и бедностью.

По словам Стюарта, его роман — это история любви, которую могут испытывать дети к «небезупречным» родителям.

Книга посвящена матери Стюарта, которая умерла от алкоголизма, когда ему было 16 лет.

Председатель жюри Маргарет Басби заявила, что решение судей было единодушным, и им потребовался всего час, чтобы принять его.

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