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04:35 20 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США не признают Лукашенко избранным президентом Беларуси

Палата представителей США приняла законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси».

В документе подчеркивается, что США не признают Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси и призывают к проведению новых президентских и парламентских выборов, в соответствии со стандартами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) . Также США требуют освобождения всех политзаключенных «без предварительных условий».

В законопроекте указывается на возможность введения визовых санкций в отношении членов Центризбиркома Беларуси и лиц, участвовавших в фальсификации результатов президентских выборов, а также чиновников, ответственных за преследование независимых СМИ, нарушение прав человека и политические репрессии.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение помощи Беларуси в противодействии цензуре в интернете и технологиям наблюдения, а также поддержку политических беженцев.

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Тэги: США, Республика Беларусь, Александ Лукашенко

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