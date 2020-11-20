США не признают Лукашенко избранным президентом Беларуси
Палата представителей США приняла законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси».
В документе подчеркивается, что США не признают Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси и призывают к проведению новых президентских и парламентских выборов, в соответствии со стандартами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) . Также США требуют освобождения всех политзаключенных «без предварительных условий».
В законопроекте указывается на возможность введения визовых санкций в отношении членов Центризбиркома Беларуси и лиц, участвовавших в фальсификации результатов президентских выборов, а также чиновников, ответственных за преследование независимых СМИ, нарушение прав человека и политические репрессии.
Кроме того, законопроект предусматривает расширение помощи Беларуси в противодействии цензуре в интернете и технологиям наблюдения, а также поддержку политических беженцев.
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