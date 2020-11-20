Экс депутата из Одессы арестовали в Москве за контрабанду

Экс-депутат одесского горсовета подозревается в контрабанде скифского золота. Он был арестован на два месяца и собирается обжаловать решение суда об аресте.

В Москве был арестован на два месяца бывший депутат Одесского горсовета от Партии регионов Олег Марков. Его подозревают в контрабанде золотых изделий, представляющих историческую ценность. Он был задержан в одном из столичных бизнес-центров, пишет ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Маркову Олегу Олеговичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он подозревается по ч. 1 ст. 226.1 (Незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере)», – сообщили в суде.

Украинец свою вину в контрабанде изделий из золота периода Железного века отрицает. Он намерен обжаловать решение суда о своем аресте.

«По версии следствия он якобы пытался сбыть ювелирные украшения, которые относятся к скифскому золоту. Свою вину в этом преступлении он не признает», – заявил адвокат Маркова Сергей Булаев.

Адвокат добавил, что экспертизы изделий, которые были изъяты у экс-депутата силовиками, еще не было.

«Следствие не доказало факт того, что золотые изделия незаконно через границу РФ перевез именно Марков. А сбыт ювелирных изделий, даже представляющих историческую ценность, сам по себе преступлением не является», – сказал Булаев.

Бывший депутат горсовета Одессы VI созыва Олег Марков – брат основателя всеукраинской политической партии Родина Игоря Маркова. В декабре 2014 года МВД Украины объявило Игоря Маркова в розыск. Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с нанесением телесных повреждений), речь идет об избиении участников митинга в Одессе 2 сентября 2007 года. Игорь Марков был задержан в Италии и выдан Украине. После этого Олег Марков выехал из страны.

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