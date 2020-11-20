Еще 7 стран ввели санкции против Беларуси

Семь стран – партнеров ЕС, включая Украину, присоединились к санкциям против Беларуси. ЕС уже ввел два блока санкций против Минска. Лицам из «черного списка» запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Семь стран – партнеров ЕС присоединились к санкциям в отношении властей Беларуси, введенных в связи с «фальсификацией выборов и нарушением прав человека», пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в пятницу, 20 ноября, в Брюсселе.

Так, к санкциям присоединились Украина, Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.

«Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», – говорится в заявлении Борреля.

Напомним, что в отношении официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В «черном списке» находятся 55 представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко и силовиков. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

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