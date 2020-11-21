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02:01 21 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Шахтер» награжден серебряной премией УЕФА

УЕФА объявил лауреатов ежегодной премии массового футбола. Донецкий «Шахтер» стал серебряным призером в номинации «Лучший профессиональный футбольный клуб».

UEFA Grassroots Awards была основана 2010 года. Ежегодно награды присуждаются клубам и проектам, помогающие придерживаться стратегии УЕФА, согласно которой каждый, независимо от способностей, возраста, пола и происхождения, может играть в футбол в безопасной среде. В 2020 году приняли участие 129 номинантов от 37 национальных ассоциаций.

Существует 5 отдельных номинаций: Best Grassroots Leader, Best Grassroots Project, Best Grassroots Club, Best Disability Initiative, Best Professional Football Club. В каждой из них определяют трех призеров.

В категории «Лучший профессиональный футбольный клуб» «серебро» в этом году получил «Шахтер».

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул: «Массовый футбол имеет решающее значение для благосостояния футбола и общества во всей Европе. Достижения победителей показывают, как общая популярность футбола может помочь разрушать стереотипы и объединять сообщества. Мы пришли к окончательному выбору только после долгих обсуждений и размышлений. Сила номинантов растет с каждым годом, что делает достижения победителей еще более выдающимися».

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Тэги: футбол, УЕФА, ФК Шахтер Донецк

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