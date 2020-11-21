ЦИК Молдовы объявила Санду победителем выборов

Центральная избирательная комиссия Молдовы на заседании в пятницу утвердила окончательные результаты выборов президента.

По итогам второго тура 15 ноября победу одержала бывшая глава правительства Майя Санду.

«Избранным президентом Молдовы объявляется кандидат на выборах Майя Санду, выдвинутая партией «Действие и солидарность», которая набрала 943 006 голосов, что составляет 57,72% голосов избирателей, принявших участие в выборах», – сказал глава ЦИК Дорин Чимиль.

За Игоря Додона проголосовали 690 615 избирателей, что составляет 42,28% голосов избирателей.

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