Хэмилтон проиграл суд известному производителю часов Hamilton

Британец пытался помешать Hamilton International зарегистрировать свой бренд в Европе. Однако суд отклонил его иск.

Новоиспеченный семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон проиграл трехлетнюю судебную тяжбу бренду часов Hamilton.

Пилот «Мерседеса» пытался добиться запрета на использование бренда.

Британец пытался помешать Hamilton International зарегистрировать свой бренд в Европе. Однако суд отклонил его иск, постановив, что он не имеет «естественного права» на имя, которое производитель часов использовал с XIX века.

В деле указано, что известная марка, чьи часы носили многие знаменитости, в том числе Элвис Пресли, использовала слово Hamilton на своих аксессуарах задолго до того, как родился 35-летний гонщик.

Напомним, компания Hamilton была основана в 1892 году, когда открыла свою первую фабрику в Ланкастере, штат Пенсильвания (США).

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