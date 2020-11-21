Президент Мексики предложил Испании извиниться за завоевание Америки

Андрес Мануэль Лопес Обрадор вновь предложил Испании принести извинения за завоевание Америки 500 лет назад.

«Я не хочу вступать в полемику, я лишь хочу сказать, что с нас не убудет, если мы извинимся за несправедливое отношение к коренным народам Мексики в ходе иностранного вторжения», – сказал глава государства в пятницу на пресс-конференции.

Президент Мексики, занявший свой пост в декабре 2018 года, неоднократно призывал Испанию извиниться за жестокость по отношению к коренному населению. По мнению Обрадора, публичные извинения, – единственное возможное решение для достижения полного примирения. Мексика хочет извинений не за завоевание как таковое, а за преступления против коренного населения.

Так, в 2019 году Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил соответствующее письмо испанскому королю Филиппу VI.

Однако эти требования до сих пор не были удовлетворены.

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