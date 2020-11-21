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10:26 21 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Команда Трампа придумала, как ему остаться на второй срок

Новый план по удержанию власти, по данным агентства Reuters, опирается на республиканцев в законодательных органах ряда штатов.

Американский президент хочет убедить республиканцев в том, что в больших городах, которые как правило поддерживали демократов, подсчёт голосов прошел непрозрачно и с большими нарушениями. Команда Дональда Трампа рассчитывает, что если это получится, то в таких условиях законодателям от консервативной партии в Пенсильвании и Мичигане придётся вмешаться в ситуацию и уговорить выборщиков проголосовать за действующего главу Белого дома, несмотря на то, что на общенародном голосовании там победил Джо Байден. Официально президент еще нигде не рассказывал об этом плане, Reuters узнал о нём от трёх источников в команде Дональда Трампа.

Также агентство сообщает, что республиканцы Мичигана уже встретились с президентом и сказали, что они не имеют данных, которые послужили бы достаточным основанием для изменения результатов выборов. В связи с этим, парламентарии объявили, что электоральный процесс пройдёт у них как положено.

Голосование за президента США закончилось почти три недели назад. По последним подсчётам СМИ, Джо Байден набирает 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп – 233, в то время как для победы необходимо 270.

Действующий президент до сих пор не признал поражения на выборах. Трамп настаивает на том, что если пересчитать голоса в нескольких штатах, то у него будет достаточное количество выборщиков.

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Тэги: выборы президента США, Трамп

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