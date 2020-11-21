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Главная » Украина » Происшествия
14:29 21 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сепаратисты применили запрещенные мины

Незаконные вооруженные формирования провели дистанционное минирование позиций ВСУ используя запрещенные мины ПОМ-2. За сутки на Донбассе зафиксировали семь обстрелов.

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Так, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки – стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Также, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины, провокаций со стороны сепаратистов не зафиксировано.

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Тэги: оружие, Донбасс, мины

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