Сепаратисты применили запрещенные мины
Незаконные вооруженные формирования провели дистанционное минирование позиций ВСУ используя запрещенные мины ПОМ-2. За сутки на Донбассе зафиксировали семь обстрелов.
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«Так, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки – стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Также, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было», – говорится в сообщении.
С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины, провокаций со стороны сепаратистов не зафиксировано.
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