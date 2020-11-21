В Украине начали штрафовать за отсутствие маски

Наказание последует не только за отсутствие маски в общественном месте, но и за ее неправильное ношение, в частности, если она не будет закрывать нос. Штраф от 170 до 255 гривен придется заплатить сразу же на месте.

В Украине с субботы, 21 ноября, вступил в силу закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты.

Закон О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) был официально опубликован накануне, 19 ноября, а в субботу, 21 ноября, он вступил в силу.

Согласно закону, наказание предполагается в таких случаях за отсутствие маски в общественном месте, а также за неправильное ношение маски (маска должна полностью закрывать нижнюю часть лица, рот и нос).

Штраф за первое нарушение составляет 170 гривен. За повторное нарушение гражданин заплатит 255 гривен.

При чем заплатить штраф нужно будет сразу на месте совершения правонарушения. Закон не предусматривает необходимость передачи протокола в суд перед наложением штрафа, как это было раньше. Оплатить штраф можно будет с помощью безналичных платежных устройств.

Штрафы за отсутствие маски могут налагать органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

Закон требует носить маски в любых общественных местах, к которым относятся все заведения питания, спортивные заведения, общественный транспорт.

Обжаловать штраф можно в суде в течение 10 дней.

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