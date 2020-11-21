В Киеве почти 58 тысяч случаев COVID-19

Всего с начала эпидемии от осложнений коронавируса умерли 1109 киевлян. За минувшие сутки заражение выявлено у 1 213 человек.

За сутки минувшие сутки в Киеве зафиксировали 1 213 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 29 человек. Об этом в субботу, 21 ноября, в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

«Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 57 807″, – отметил Кличко.

По его словам, накануне заболели:

605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет

469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет

60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.

«Заболели, в частности, 66 медиков. В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей», – добавил Кличко.

По словам мэра, выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 315, в Соломенском – 179, в Голосеевская и Подольском районах – по 114 случаев.

Тэги: Киев, статистика, covid-19