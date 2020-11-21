Шмыгаль подтвердил подготовку к локдауну в Украине

Денис Шмыгаль подчеркнул, что жесткий карантин остается планом Б, на случай если не сработает карантин выходного дня.

Кабмин обсуждает введение жесткого карантина в Украине, но будет ориентироваться на результат карантина выходного дня, в связи с чем точной даты пока нет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook в субботу, 21 ноября.

Эффективность карантина выходного дня смогут оценить в декабре, говорит премьер.

«Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших», – отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также подтвердил, что ведется подготовка плана о введении более жесткого карантина.

«Но – это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса», – заверид Шмыгаль.

В связи с этим на этой неделе проводились встречи с мэрами, бизнесом и церквями. Также местные власти проводят опрос об оптимальности противоэпидемических правил.

«Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: ни одной даты по введению более жесткого карантина сейчас нет», – резюмировал Шмыгаль.

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