Украинский пловец стал новым рекордсменом Европы

Украинец Михаил Романчук побил рекорд, который держался восемь лет.

Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем заплыва на дистанции 800 метров вольным стилем. Романчук представлял итальянскую команду Aqua Centurions на турнире серии International Swimming League в Будапеште. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщает 24Спорт.

Уточняется, что этот заплыв не учитывался в официальных результатах турнира, а был выставочным и дебютным в рамках соревнований. Украинец установил рекорд Европы, показав время 7.25,73.

Романчук обновил достижение француза Янника Ангеля (7.29.17), которое держалось с 2012 года, а также установил рекорд Украины и свой личный рекорд.

Второе место занял Хенрик Кристиансен из Норвегии – 7.25,78. В тройку вошел австриец Феликс Обек – 7.31,89.

Ранее пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Украины на дистанции 400 метров вольным стилем.

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