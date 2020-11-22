Франция протестует против законопроекта «О глобальной безопасности»

Французы считают, что это покушение на свободу слова.

Вчера, 21 ноября,в Париже около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против нового закона «О глобальной безопасности», который запрещает фото- и видеосъемку силовиков. Французы считают, что это покушение на свободу слова.

Сначала все проходило мирно, а вечером начались стычки манифестантов с полицией. Силовики стали жестко разгонять толпу и применили водометы.

Что так возмутило французов?

Манифестанты протестуют главным образом против принятия статьи №24 законопроекта «О глобальной безопасности», которая предусматривает до 1 года тюрьмы и до 45 тысяч евро штрафа за распространение «изображения лица или любого другого элемента идентификации» полицейского или жандарма, снятого в ходе выполнения им служебных обязанностей, с целью «нанести ущерб его физической или психической неприкосновенности».

Эта мера уже вызвала жаркие дебаты во Франции. Ее изъятия из проекта закона потребовала главный французский омбудсмен Клэр Эдон. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека высказало «глубокую озабоченность».

В свою очередь глава МВД Франции заявил, что новая мера будет направлена исключительно на защиту жизней полицейских и жандармов, которые, в отличие от многих европейских коллег, работают с открытыми лицами. Министр утверждает, что новая мера никак не помещает работе прессы, равно как и праву манифестантов на защиту.

Закон еще не принят: в пятницу его поддержала Национальная ассамблея. Но документ еще рассмотрят в сенате. А наиболее спорные статьи могут быть отдельно обсуждены на состоящей из семи депутатов и семи сенаторов «смешанной паритетной комиссии». Уже сейчас депутаты предложили к законопроекту около 1300 поправок.

Тем не менее в субботу,21 ноября, профсоюз журналистов Франции организовал более 20 манифестаций. Акции протеста сегодня также прошли в Марселе, Ницце, Лилле, Монпелье, Руане, Страсбурге, Лиможе, Гавре, Сент-Этьене, Пуатье и других городах.

В Париже многотысячная манифестация к вечеру традиционно переросла в столкновения с силами правопорядка, в итоге были применены водометы, перцовые баллончики и дубинки. В социальных сетях появились видеосвидетельства, как полиция снимает шлемы перед манифестантами, как группа журналистов находится в оцеплении без права покинуть его. Демонстранты жгли костры посреди дороги и бросали петарды и бутылки в полицейских на площади Трокадеро.

Первые акции протеста против принятия закона «О глобальной безопасности» прошли во многих городах Франции 17 ноября, когда рассмотрение документа началось в нижней палате парламента.

В Париже у здания Национального собрания также по призыву прессы собралось несколько тысяч человек. Акция протеста закончилась столкновениями и задержаниями, минимум 10 человек получили ранения. В полицию летели камни. Правоохранители применили против манифестантов водометы и слезоточивый газ.

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