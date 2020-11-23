Евпатория останется без горячей воды до конца года

Евпатория использует для водоснабжения воду из трех подземных источников. Часть воды сейчас перебрасывается для нужд Симферополя.

В аннексированном Крыму прекратят подачу горячей воды в городе Евпатория с 26 ноября до конца декабря для ее экономии. Об этом сообщил руководитель компании-поставщика Вода Крыма Владимир Баженов, сообщает РИА Новости в понедельник, 23 ноября.

«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе», – сказал Баженов в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению Симферополя и районов.

Он добавил, что решение вступит в силу 26 ноября.

Евпатория использует для водоснабжения воду подземных источников – Сельский, Чеботарский и Ивановский водозаборы. Часть воды из Ивановского водозабора сейчас перебрасывается для водоснабжения Симферополя. Суточное потребление воды в Евпатории составляет около 38 тысяч кубометров.

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