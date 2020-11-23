Армия нуждается в обновлении техники – министр
Украина должна своими силами обеспечивать армию вооружениями и военной техникой, считает Уруский.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский после посещения зоны проведения операции Объединенных сил заявил о необходимости обновления военной техники. О посещении Донбасса он рассказал в Facebook в понедельник, 23 ноября.
Чтобы обеспечивать армию необходимой техникой, считает Уруский, нужно развивать собственное научно-технический и промышленный потенциал.
«Следует отметить, что имеющийся парк ВВТ требует обновления, как путем модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны», – пишет Уруский.
Он отметил, что благодаря визиут получил конкретное представление о том, чего требует армия, что сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины, и куда двигаться производителям в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением.
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