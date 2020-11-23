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Главная » Украина » Экономика
18:30 23 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин планирует взять $300 млн COVID-кредита МБРР

Деньги будут направлены на модернизацию системы социальной поддержки населения, говорят в правительстве.

Украина планирует получить 300 млн долларов кредита МБРР для преодоления последствий эпидемии COVID-19. Об этом заявил представитель Кабмина в Раде Василий Мокан в Facebook в понедельник, 23 ноября.

Правительство одобрило проект распоряжения президента о делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития. Документом предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19 и привлечь 300 млн долларов для проекта Модернизация системы социальной поддержки населения Украины.

«Заем предоставит возможность правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине», – пояснил Мокан.

Для этого планируется:

  • введение чрезвычайных денежных трансфертов для лиц и домохозяйств, которые потеряли работу или источники дохода за пандемии COVID-19;
  • поддержки бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.
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Тэги: Кабмин, кредит, covid-19

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