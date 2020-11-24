Зеленский анонсировал поддержку бизнеса

Владимир Зеленский записал видеообращение в связи с выздоровлением и рассказал о достигнутых «достижениях и победах».

Президент Владимир Зеленский вернулся к работе в обычном режиме после выздоровления от коронавируса. Об этом он заявил в видеообращении во вторник, 24 ноября.

«Рад вернуться к работе в обычном режиме. Рад увидеть жену и детей не через экран телефона, а наконец обнять их и расцеловать. Рад присоединиться к команде из 287 тысяч сограждан, которые победили COVID-19. Рад со всеми украинцами продолжать строить новое государство», – сказал Зеленский.

Президент также рассказал «о важных достижениях и победах, которых мы достигли вместе». Зеленский заявил, что в ближайшее время в Раду подадут законопроект, предполагающий финансовую помощь тем, кто понес потери из-за карантинных мер в стране. В частности, ФОПы, лишившиеся работы, смогут получить 8 тысяч гривен одноразовой помощи. Также субъекты хозяйствования, которые были вынуждены отправить сотрудников в вынужденный отпуск, единожды получат по 8 тысяч гривен помощи на каждого такого работника. Кроме того, будут компенсироваться налоги ЕСВ, будут гасить налоговую задолженность (если она меньше 3060 грн), введут налоговые каникулы.

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