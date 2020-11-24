Вакцины не остановят пандемию – ВОЗ
Вакцины не дадут результата, если всем странам не будет обеспечен равноправный доступ, если их не будут использовать эффективно и если не побороть сомнения насчет вакцин.
Вакцины полностью не остановят пандемию коронавирус, но они дают большую надежду в борьбе с распространением COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге во вторник, 24 ноября.
«Технологии и фармацевтические разработки открывают перед нами новые горизонты. Хотя вакцины полностью не остановят СОVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса», – сказал Клюге.
Он добавил, что за последние недели были хорошие новости о вакцинах.
«Именно в такие моменты я вспоминаю об огромном богатстве научно-технического опыта и знаний, которыми мы обладаем в 53 странах нашего Европейского региона. Однако этот потенциал не будет реализован, если мы не обеспечим всем странам равноправный доступ к рынку вакцин, если вакцины не будут использоваться эффективно и если страны не разберутся с сомнениями в отношении вакцин», – резюмировал Клюге.
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