Вакцины не остановят пандемию – ВОЗ

Вакцины не дадут результата, если всем странам не будет обеспечен равноправный доступ, если их не будут использовать эффективно и если не побороть сомнения насчет вакцин.

Вакцины полностью не остановят пандемию коронавирус, но они дают большую надежду в борьбе с распространением COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге во вторник, 24 ноября.

«Технологии и фармацевтические разработки открывают перед нами новые горизонты. Хотя вакцины полностью не остановят СОVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса», – сказал Клюге.

Он добавил, что за последние недели были хорошие новости о вакцинах.

«Именно в такие моменты я вспоминаю об огромном богатстве научно-технического опыта и знаний, которыми мы обладаем в 53 странах нашего Европейского региона. Однако этот потенциал не будет реализован, если мы не обеспечим всем странам равноправный доступ к рынку вакцин, если вакцины не будут использоваться эффективно и если страны не разберутся с сомнениями в отношении вакцин», – резюмировал Клюге.

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